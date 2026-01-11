14-jährige Beifahrerin bei Auffahrunfall schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Auffahrunfall ist die 14-jährige Beifahrerin des mutmaßlichen Unfallverursachers schwer verletzt worden. Der 21 Jahre alte Fahrer habe am Samstag in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) ein verkehrsbedingt langsam fahrendes Auto vor ihm übersehen, teilte die Polizei mit. Dadurch schob er den Wagen vor sich auf ein weiteres Fahrzeug. In diesen beiden Autos wurden jeweils die Beifahrerinnen im Alter von 39 und 45 Jahren leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 40.000 Euro.