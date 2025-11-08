130.000 Euro Schaden bei Souterrain-Wohnungsbrand

Bitte aktivieren Sie Javascript

Im Souterrain eines Mehrfamilienhauses in Stuttgart hat es gebrannt. Einsatzkräfte löschten den Wohnungsbrand, innerhalb einer halben Stunde hatten sie die Flammen unter Kontrolle, wie die Feuerwehr auf der Plattform X mitteilte. Laut Polizei wurde niemand verletzt.

Es habe offene Flammen und viel Rauch gegeben. Gebrannt habe es nur in einer Wohnung im Souterrain, nicht im ganzen Gebäude, sagte ein Polizeisprecher. Wo es in der Wohnung brannte und was die Ursache für das Feuer war, war zunächst nicht bekannt. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 130.000 Euro.