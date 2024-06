Aktuell Land

1,3 Meter lange Königspython auf Feldweg unterwegs

Eine rund 1,3 Meter lange Königspython hat sich über einen Feldweg in Dornstadt (Alb-Donau-Kreis) geschlängelt. Nach Polizeiangaben von Sonntag hatten Passanten die große Schlange am Samstagmittag gesehen und den Notruf gewählt. Die Feuerwehr fing die ungiftige Würgeschlange ein und brachte sie in ein Tierheim. Ob das Tier ausgebüxt oder ausgesetzt wurde, war unklar. Für Menschen bestand laut Polizei keine Gefahr.