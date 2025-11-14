Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

13-Jähriger stirbt nach E-Scooter-Unfall

Tragödie in Wutöschingen: Ein 13-jähriger Junge stürzt mit seinem E-Scooter und stirbt später im Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen.

Symbolbild - Blaulicht
Ein 13-Jähriger stürzte mit seinem E-Scooter und starb. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/DPA
Ein 13-Jähriger stürzte mit seinem E-Scooter und starb. (Symbolbild)
Foto: David Inderlied/DPA

Ein 13 Jahre alter Junge ist mit seinem E-Scooter verunglückt und gestorben. Der Jugendliche stürzte mit dem Scooter in Wutöschingen (Kreis Waldshut) im Bereich des Friedhofs und wurde lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei berichtete. Mit einem Rettungshubschrauber kam er später ins Krankenhaus und erlag dort seinen Verletzungen. Ersten Erkenntnissen zufolge war niemand anderes an dem Geschehen beteiligt. Nun werden Zeugen gesucht, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben.

© dpa-infocom, dpa:251114-930-291942/1