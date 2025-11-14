13-Jähriger stirbt nach E-Scooter-Unfall

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 13 Jahre alter Junge ist mit seinem E-Scooter verunglückt und gestorben. Der Jugendliche stürzte mit dem Scooter in Wutöschingen (Kreis Waldshut) im Bereich des Friedhofs und wurde lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei berichtete. Mit einem Rettungshubschrauber kam er später ins Krankenhaus und erlag dort seinen Verletzungen. Ersten Erkenntnissen zufolge war niemand anderes an dem Geschehen beteiligt. Nun werden Zeugen gesucht, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben.