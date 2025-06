13-Jähriger fährt mit 4-Jährigem auf Elektromofa - Unfall

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zwei Kinder sind auf einem elektronischen Leichtmofa durch Künzelsau gefahren und bei einem Unfall verletzt worden. Der 13-Jährige und der Vierjährige waren zuvor von einem abschüssigen Weg auf die Bundesstraße gefahren, ohne auf den Verkehr zu achten, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Eine 68-jährige Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß gegen das einsitzige Mofa. Die Kinder stürzten auf die Straße, wurden aber nur leicht verletzt. Sie wurden nach dem Unfall am Mittwoch von Rettungskräften vor Ort versorgt. Der Schaden am Auto wurde auf 5.000 Euro, der am Elektro-Leichtmofa auf 300 Euro geschätzt.

Woher die Kinder das 25 Kilometer pro Stunde schnelle Gefährt hatten, werde noch ermittelt. Die Kinder sind den Angaben nach verwandt.