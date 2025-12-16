13-Jährige verwüsten Schule in Bruchsal – Festnahme

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zwei 13-Jährige haben nach Polizeiangaben eine Schule in Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) verwüstet. Wie eine Polizeisprecherin sagte, wurden die beiden Jungen am Samstagabend noch vor Ort festgenommen. Der Schaden soll im fünfstelligen Bereich liegen. Auch eine weitere Schule in Bruchsal war von Vandalismus betroffen. Ob die beiden auch dafür verantwortlich sind, ist noch unklar.

Den Angaben nach haben die Jungen in der Schule unter anderem Bilder von den Wänden gerissen, Vitrinen zerstört und Farbe verteilt. Auch die Wände beschmierten sie demnach. Wie sie in die Schule gekommen waren, konnte die Polizeisprecherin nicht sagen.