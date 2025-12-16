Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
13-Jährige verwüsten Schule in Bruchsal – Festnahme

Zerbrochenes Glas und beschmierte Wände: Zwei Jungen richten einen fünfstelligen Schaden in einer Schule an.

Die Polizei nahm die beiden Jungen in einer der Schulen fest. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA
Zwei 13-Jährige haben nach Polizeiangaben eine Schule in Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) verwüstet. Wie eine Polizeisprecherin sagte, wurden die beiden Jungen am Samstagabend noch vor Ort festgenommen. Der Schaden soll im fünfstelligen Bereich liegen. Auch eine weitere Schule in Bruchsal war von Vandalismus betroffen. Ob die beiden auch dafür verantwortlich sind, ist noch unklar.

Den Angaben nach haben die Jungen in der Schule unter anderem Bilder von den Wänden gerissen, Vitrinen zerstört und Farbe verteilt. Auch die Wände beschmierten sie demnach. Wie sie in die Schule gekommen waren, konnte die Polizeisprecherin nicht sagen.

© dpa-infocom, dpa:251216-930-432752/1