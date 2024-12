Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 12-Jähriger ist durch einen Schuss schwer am Kopf verletzt worden. Zu den Hintergründen und Umständen äußerten sich Polizei und Staatsanwaltschaft wegen laufender Ermittlungen nicht. Wie es dem Jungen aktuell geht, blieb zunächst unklar. Bekannt war anfangs nur, dass sich der Vorfall am Sonntagabend in einem Wohnhaus in Dietingen (Kreis Rottweil) ereignete. Außerdem soll es sich nicht um einen Suizidversuch gehandelt haben.