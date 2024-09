112.000 Jungen und Mädchen kommen in die Grundschule

Bitte aktivieren Sie Javascript

Für rund 112.000 Jungen und Mädchen startet kommende Woche ihr erster Schultag. Dies teilte das Statistische Landesamt in Fellbach als Ergebnis einer aktuellen Schätzung mit. Die große Mehrheit der frisch Eingeschulten wird eine Grundschule (91.600) besuchen. Rund 13.500 werden voraussichtlich ihre Schulzeit an einer Gemeinschaftsschule beginnen. Etwa 4.900 Kinder werden an einem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum eingeschult, weitere rund 1 .900 an einer Freien Waldorfschule. Im vergangenen Jahr starteten gut 111.800 Kinder ihre Schullaufbahn.