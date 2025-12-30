100. Folge »WaPo Bodensee« – ARD-Erfolg feiert Jubiläum

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mordermittlung, Vermisstenfall und eine unerwartete Liebe – mit einer Doppelfolge feiert die ARD-Erfolgsserie »WaPo Bodensee« ihren 100. Fall. Sie läuft ab 18.00 Uhr im Ersten. Seit dem Jahr 2017 betreibt die TV-Wasserschutzpolizei auf dem Bodensee spektakuläre Ermittlungen – das besondere Jubiläum soll viel Spannung mit sich bringen.

Im Mittelpunkt der Folge »Das Schmuddelkind« steht Ermittlerin Julia Demmler (Wendy Güntensperger), die in einem alten Vermisstenfall auf Spuren aus ihrer Zeit als Schutzpolizistin stößt. Gleichzeitig gerät ihre Chefin Nele Fehrenbach (Floriane Daniel) aus ganz anderen Gründen aus dem Gleichgewicht: Sie verliebt sich – in eine Sozialarbeiterin, die in einen Fall verwickelt ist.

Vom Serienversuch zum Quotenhit

Was einst als kleiner Serienversuch begann, ist heute fester Bestandteil des Vorabendprogramms in der ARD. »Keiner von uns hat 2016 geahnt, wie groß der Erfolg der «WaPo Bodensee» sein würde«, erklärte Hauptdarstellerin Floriane Daniel, die schon beim Drehstart im Juli 2016 zum Team gehörte. »Es ist ein wunderbares Geschenk, Teil dieser Serie zu sein.«

Zuletzt schalteten dienstags um 18.50 Uhr regelmäßig fast drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Der Marktanteil liegt stabil bei knapp 14 Prozent. Die erste Folge (»Das Geisterschiff«) wurde am 17. Januar 2017 im Ersten ausgestrahlt. Damals mussten die Polizisten den Tod eines Jachtbesitzers aufklären.

Die Serie gibt es seit dem Jahr 2017. (Archivbild) Foto: Silas Stein/DPA Die Serie gibt es seit dem Jahr 2017. (Archivbild) Foto: Silas Stein/DPA

Ein paar Zahlen zum Jubiläum

Bootfans kamen bei dieser Serie bisher komplett auf ihre Kosten. Denn rund 600 Wassergefährte waren laut ARD bisher zu sehen - neben Jachten und Fähren waren auch kleinere Kaliber dabei wie Kajaks, Kanus und ein Waterbike-Tandem. Drei Schiffe seien extra für den Dreh versenkt worden. 1.500 Stunden auf dem Wasser habe das Team schon verbracht.

Gedreht wurde quasi schon an allen bekannten Stellen rund um den Bodensee - darunter die Insel Reichenau, Konstanz, die Insel Mainau und die laut ARD älteste privat bewohnte Burg Deutschlands in Meersburg.

Gleiches Ermittler-Team seit Jahren

Im Mittelpunkt der Story steht Kommissarin Nele Fehrenbach, die mit ihren Kindern aus Hamburg zurück an den Bodensee gezogen ist, um die Wasserschutzpolizei zu leiten. So lässt sich vielleicht auch ein bisschen erklären, weshalb in der Serie vor allem Hochdeutsch gesprochen wird.

Zum WaPo-Team von Nele Fehrenbach gehören seit Jahren Julia Demmler gespielt von Wendy Güntensperger, und Jakob Frings gespielt von Max König und Paul Schott, verkörpert von Tim Wilde. »Für mich ist mein Revier am Bodensee meine zweite Heimat geworden«, sagte Wilde, der seit Folge 13 dabei ist. »Ich bin weiter auf der Suche nach einer bezahlbaren Behausung am See.«

Schon im Januar 2026 geht es mit der achten Staffel nahtlos weiter – unter anderem mit Gaststars wie Marion Mitterhammer, Walter Kreye und Nadja Bobyleva. Die Dreharbeiten für Staffel neun laufen bereits. Schauspieler Tim Wilde gibt die Richtung vor: »Jetzt geht’s mit voller Kraft auf zur 200. Folge.«