1. FC Köln erneut ohne werdenden Vater Bülter

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln muss bei der TSG Hoffenheim erneut auf Stürmer Marius Bülter verzichten. Der 32-Jährige schaut Vaterfreuden entgegen und ist verletzt. »Ihm geht es gut. Er wird Vater. Für Freitag sieht es nicht so gut aus. Er wird auf gar keinen Fall dabei sein«, sagte FC-Trainer Lukas Kwasniok am Mittwoch.

An der bevorstehenden Geburt liegt Bülters erneuter Ausfall aber nicht. Der Stürmer leidet unter einer Achillessehnenreizung. Schon beim 1:2 gegen den VfB Stuttgart am vergangenen Wochenende hatte er gefehlt.