Šimić-Doppelpack für KSC zu wenig - 2:3 gegen Elversberg

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Doppelpack von Roko Šimić hat dem Karlsruher SC nicht zu einem Punktgewinn gegen die SV Elversberg gereicht. Der lange formschwache Neuzugang machte beim 2:3 (0:1) zwar zweimal einen Rückstand wett (62./83. Minute). Doch in der Nachspielzeit mussten die Badener von Trainer Christian Eichner noch den nächsten Gegentreffer von Felix Keidel hinnehmen (90.+4).

Der KSC steckt damit im Tabellen-Mittelfeld fest und verpasste den Anschluss an die Spitzenteams der 2. Fußball-Bundesliga. Auch ein folgenschwerer Patzer von Abwehr-Routinier Marcel Franke führte zur zweiten Liga-Niederlage nacheinander.

Geschenk der KSC-Defensive

Ausgangspunkt der Elversberger Führung war zunächst ein Zuspiel von KSC-Torhüter Hans Christian Bernat auf Franke. Der Verteidiger vertändelte den Ball gegen den heran laufenden Ex-Karlsruher Bambasé Conté - und Younes Ebnoutalib konnte nach einem Querpass problemlos vollstrecken (26.). Franke hatte in den vorangehenden Spielen beim 2:1 gegen den FC Schalke 04 und beim 0:4 in Bielefeld jeweils einen Elfmeter verschuldet.

Neben Ebnoutalib war Lukas Petkov (66.) für die Gäste erfolgreich. Elversberg drohte vor 31.909 Zuschauern trotz eines Chancen-Übergewichts den angestrebten Sieg zu verpassen - doch dann erlöste Keidel die Gäste doch noch.

Marcel Franke leistete sich schon im dritten Spiel nacheinander einen Patzer. Foto: Uli Deck/DPA Marcel Franke leistete sich schon im dritten Spiel nacheinander einen Patzer. Foto: Uli Deck/DPA