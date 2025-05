Überraschungssieg beim Derby-Trial in Iffezheim

Bitte aktivieren Sie Javascript

Jockey Adrie de Vries und Rennpferd Juwelier haben überraschend das Derby-Trial auf der Galopprennbahn in Iffezheim gewonnen. Vor 9.600 Zuschauern entschied der Hengst in diesem Testrennen für das am ersten Juli-Sonntag in Hamburg stattfindende Deutsche Derby ein spannendes Finish knapp zu seinen Gunsten.

Unter dem formstarken de Vries setzte sich Juwelier nach 2000 Metern gegen den Favoriten Path of Soldier und Rene Piechulek sowie Next Mine und Thore Hammer-Hansen durch.

Das Rennen war mit 55.000 Euro dotiert, von denen Besitzer Hajro Jusufovic 32.000 Euro erhält. Vor rund einem Jahr hatte er das Pferd auf einer Auktion in Frankreich für 140.000 Euro ersteigert.

Jockey de Vries sagte: »Das Rennen war sehr schnell, aber es hätte nichts gebracht, mit ihm zu warten. Zu Beginn der Geraden hatte er etwas Probleme, aber das war unser Glück, denn so hat er noch einmal Luft geholt und verschnauft.«