»Überragend«: VfB feiert seinen Traumstart ins neue Jahr

Sechs Punkte aus zwei Spielen und der Sprung auf einen Champions-League-Platz: Besser hätte der VfB Stuttgart nicht ins neue Jahr starten können. »Überragend« sei das, sagten Sportvorstand Fabian Wohlgemuth und Trainer Sebastian Hoeneß nach dem wilden 3:2 (2:1) gegen Eintracht Frankfurt unisono. In vier Tagen zwei solche Leistungen zu zeigen, sei schon »außergewöhnlich«, meinte Wohlgemuth - auch mit Blick auf das 4:1 bei Bayer Leverkusen zuvor. Das mache ihm Mut für die kommenden Partien.

»Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft«, sagte Coach Hoeneß. Ins erste Spiel der Rückrunde der Fußball-Bundesliga am kommenden Sonntag gegen Union Berlin geht der DFB-Pokalsieger als Tabellendritter. »So kann's gerne weitergehen«, meinte Hoeneß. Hierfür dürfe sich sein Team aber »nicht von irgendwas leiten lassen«, sondern müsse »fokussiert bleiben«.

Gegen Frankfurt hatten die Stuttgarter am Dienstag erst den späten 2:2-Ausgleich hinnehmen müssen, ehe Joker Nikolas Nartey mit seinem ersten Bundesliga-Tor tatsächlich noch mal zurückschlug. »Richtig geil« sei das gewesen, meinte der Däne, der in der Vergangenheit immer wieder mit gesundheitlichen Rückschlägen zu kämpfen hatte. Er sei »sehr, sehr happy«.