Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Überholmanöver endet fatal: Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Beim Überholen stößt ein Motorrad mit einem Auto zusammen und gerät auf die Gegenfahrbahn. Dort wird ein weiterer Wagen in den Unfall verwickelt - mit verheerenden Folgen.

Polizei Blaulicht bei Unfallaufnahme
Ein Motorradfahrer hat bei einem Unfall sein Leben verloren. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/DPA
Ein Motorradfahrer hat bei einem Unfall sein Leben verloren. (Symbolbild)
Foto: Stefan Puchner/DPA

Ein Motorradfahrer ist bei einem schweren Verkehrsunfall im Kreis Freudenstadt ums Leben gekommen. Die Maschine des 71-Jährigen war laut Polizei nahe Baiersbronn beim Überholen gegen ein vorausfahrendes Auto gestoßen und auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort krachte sie frontal in ein entgegenkommendes Auto.

Der Motorradfahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Fahrer des entgegenkommenden Wagens wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf rund 70.000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:250913-930-32177/1