Überfall auf Geldtransporter: Täter fackeln Fluchtauto ab

Beim Überfall auf einen Geldtransporter sind drei bewaffnete Räuber in Filderstadt bei Stuttgart nach Angaben der Staatsanwaltschaft minuziös vorgegangen. Sie erbeuteten insgesamt Bargeld in sechsstelliger Höhe und entkamen unerkannt. Von ihnen fehlt weiter jede Spur.

Nach den bisherigen Erkenntnissen griffen die Täter zu einer regelrechten Blockade-Taktik: Ein Auto kam dem Werttransporter auf dessen eigener Fahrspur entgegen und bremste ihn aus, während zwei weitere Pkw von hinten aufschlossen und das Fahrzeug einkesselten. Einer der maskierten Männer bedrohte den Fahrer mit einer Schusswaffe. Die Komplizen machten sich am Laderaum zu schaffen und schnappten sich das Geld.

Um Spuren zu verwischen, setzten die Täter nach dem Überfall eines ihrer Fluchtautos in Brand. Anschließend verschwanden sie mit den beiden anderen Fahrzeugen. Die beiden Fahrer des Geldtransporters blieben während des Angriffs in der Kabine sitzen und kamen mit dem Schrecken davon – verletzt wurde niemand.