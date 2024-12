Özdemir: Team Putin darf keine Verantwortung bekommen

Cem Özdemir will keine Verantwortung für AfD und BSW.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) ist die AfD und das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) scharf angegangen. Wer im Team Putin spiele, dürfe in einer Bundesregierung nicht auch nur in die Nähe von Verantwortung kommen, sagte Özdemir beim Landesparteitag der baden-württembergischen Grünen in Reutlingen.

»Wenn es nach Bündnis 90/Die Grünen geht, ist klar, wer sicherlich in diesem Land nichts zu sagen haben darf«, sagte Özdemir. Die Bundestagswahl im Februar würde nun darüber entscheiden, ob AfD und BSW künftig im Bund etwas zu sagen haben.