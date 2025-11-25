Özdemir springt Hagel gegen AfD bei

Bitte aktivieren Sie Javascript

Sie konkurrieren um das Amt des Ministerpräsidenten, zeigen an mancher Stelle aber Einigkeit: Die Spitzenkandidaten von CDU und Grünen, Manuel Hagel und Cem Özdemir, haben bei einer Diskussionsrunde eine gemeinsame Front gebildet - und zwar gegen die AfD.

Die Spitzenkandidaten der Parteien zur Landtagswahl diskutierten beim Landesbauernverband in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) unter anderem über Energiepolitik. Der AfD-Kandidat Markus Frohnmaier warb für ein Comeback der Kernenergie. Hagel griff daraufhin Frohnmaier direkt an. Der müsse dann auch sagen, wer ein solches Kraftwerk bauen solle und wo in Baden-Württemberg er diese Kraftwerke bauen lassen wolle. Zudem benötige der Bau mehr als 20 Jahre, das Problem müsse aber jetzt gelöst werden. Hagel war Frohnmaier »realitätsfernen Populismus« vor.

Özdemir sprang Hagel bei. Er bezeichnete seine Rede als klasse, die hätte auch bei ihm auf einem Parteitag gehalten werden können, so Özdemir schmunzelnd. Und er fügte noch das Problem der Standortsuche für ein atomares Endlager hinzu: »Die Befürworter der Atomenergie wollen die Nutzung, aber beim Endlager sind alle auf einmal Geologen und sagen: «Bei uns geht's net.»«