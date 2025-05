Özdemir: Konkurrent kann morgen Koalitionspartner sein

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der designierte Spitzenkandidat der Grünen für die Landtagswahl in Baden-Württemberg, Cem Özdemir, hat zu einem fairen Wahlkampf aufgerufen. »Lasst uns auch im Wahlkampf nicht vergessen: Der heutige Konkurrent kann morgen dein Koalitionspartner sein«, sagte Özdemir beim Parteitag der baden-württembergischen Grünen in Heidenheim. Man müsse deswegen weiter so reden, dass man sich auch wieder miteinander an den Tisch setzen könne.

Özdemir zeigte sich mit Blick auf die Umfragen aber auch angriffslustig. Er werde in den nächsten 288 Tagen kämpfen mit allem, was er habe. »Und liebe CDU, freut euch nicht zu früh«, sagte Özdemir. Dort glaubten manche, die Messe sei schon gelesen und blätterten bereits in Möbelkatalogen, um die Villa Reitzenstein neu einzurichten. Dort ist das Staatsministerium untergebracht. »Denen sage ich: Der Vogel, der morgens singt, den holt abends die Katz.«