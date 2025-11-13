Özdemir: Keine Debatten über Schulstruktur

Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir plädiert dafür, nicht erneut über die Struktur des Schulsystems in Baden-Württemberg zu diskutieren. Strukturdiskussionen würden nicht weiterhelfen, sagte Özdemir bei einer Podiumsdiskussion des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags (BWIHK) in Stuttgart. Man habe sich in mühsamen Debatten auf eine Struktur verständigt. Nun müsse man sich darauf fokussieren, dass man besser werde.
Zuvor hatte FDP-Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke betont, dass es aus seiner Sicht auch die Werkrealschule brauche, wo praktisch begabte Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden könnten. Die grün-schwarze Landesregierung hatte beschlossen, den Werkrealschulabschluss abzuschaffen.
