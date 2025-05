Bitte aktivieren Sie Javascript

Österreich hat den Eurovision Song Contest 2025 gewonnen. Der ausgebildete Opernsänger JJ bekam beim Wettbewerb in Basel mit dem Song »Wasted Love« die meisten Punkte, wie in der Liveshow in Basel bekanntgegeben wurde. Deutschland landete mit dem Duo Abor & Tynna im Mittelfeld.