ÖPNV-Warnstreiks am Donnerstag und Freitag in sieben Städten

Fahrgästen des Personennahverkehrs stehen in mehreren Städten Baden-Württembergs erhebliche Einschränkungen bevor. Die Gewerkschaft Verdi hat für diesen Donnerstag und Freitag zu ganztägigen Warnstreiks bei sieben kommunalen Nahverkehrsbetrieben aufgerufen. Betroffen sind Stuttgart, Karlsruhe, Heilbronn, Freiburg, Baden-Baden, Esslingen und Konstanz, wie die Gewerkschaft Anfang der Woche mitteilte.

Die Gewerkschaft verhandelt aktuell in allen Bundesländern außer Bayern über neue Manteltarifverträge für die kommunalen Nahverkehrsbetriebe. Verdi hat in allen Bundesländern außer Bayern von Montag bis Samstag Arbeitskämpfe angekündigt - regional an unterschiedlichen Tagen. Hauptstreiktag ist der Freitag. Parallel zu den Warnstreiks organisiert »Fridays For Future« am 1. März zahlreiche Klima-Demonstrationen. Es seien gemeinsame Kundgebungen mit den Klimaaktivisten geplant, teilte Verdi mit.

