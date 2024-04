Ölspur führt Polizei zur Wohnung von Unfallflüchtigem

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine Ölspur hat die Polizei in Engstingen (Kreis Reutlingen) zu einem flüchtigen Unfallverursacher geführt. Der 28-Jährige habe am Samstagabend eine Verkehrsinsel überfahren und zwei Verkehrszeichen beschädigt, teilte die Polizei am Sonntag mit. An seinem Wagen sei dabei die Ölwanne gerissen. Die Beamten mussten der Ölspur nur noch bis zur nahegelegenen Wohnung des Flüchtigen folgen. Sie trafen ihn den Angaben nach noch im Auto an. Weil er laut Polizei Alkohol getrunken hatte, wurde ein Bluttest durchgeführt. Die Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt.

Mitteilung der Polizei