Öffentlichkeit in Prozess gegen »Life Coach« ausgeschlossen

In dem Verfahren gegen einen »Life Coach« wegen des Vorwurfs der mutmaßlichen Geiselnahme sowie der besonders schweren Vergewaltigung hat das Landgericht Mosbach die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Das Gericht gab damit am Donnerstag einem entsprechenden Antrag der Nebenklage und der Staatsanwaltschaft statt. Die Entscheidung galt bereits für die Anklageverlesung zum Auftakt des umfangreichen Verfahrens. Mitangeklagt ist der 24 Jahre alte Bruder des Hauptangeklagten, dem unter anderem Beihilfe zur Geiselnahme und zur besonders schweren Vergewaltigung vorgeworfen werden.

Der 38 Jahre alte Hauptangeklagte soll in den Jahren 2019 bis 2022 mehrere Frauen in sein Haus in Walldürn zu einem »Boot Camp« für Persönlichkeitsentwicklung eingeladen haben. Anschließend habe er laut Staatsanwaltschaft den Widerstand der Opfer durch Erniedrigungen und schwere Gewalt gebrochen und sie immer wieder sexuell missbraucht.

Das Gericht hat weitere 34 Prozesstage mit rund 20 Zeugen für das Verfahren angesetzt. Ein Urteil wird für Ende September erwartet. Walldürn liegt im Dreiländereck Baden-​Württemberg - Hessen - Bayern.

