Zwischen Tübingen und Rottenburg: Frontalunfall mit einer Verletzten

TÜBINGEN. Eine verletzte Person und Schaden in Höhe von etwa 40.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagvormittag auf der B28 zwischen Tübingen und Rottenburg. Gegen 11.30 Uhr geriet ein 58 Jahre alter Autofahrer auf seiner Fahrt in Richtung Rottenburg kurz nach der Ausfahrt Weilheim nach links in den Gegenfahrstreifen. Trotz des Versuchs, seinen Mercedes wieder nach rechts zu lenken, stieß er mit dem Peugeot einer entgegenkommenden 57-Jährigen zusammen, wonach beide Fahrzeuge abgewiesen wurden, auf der Fahrbahn und im Grünstreifen zum Stehen kamen.

Die 57-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, der Mercedeslenker wurde nicht verletzt. Der Streckenabschnitt zwischen Weilheim und Bühl war zur Verkehrsunfallaufnahme, Reinigung der Fahrbahn und Bergung beider Pkw bis um 12.45 Uhr voll gesperrt. (pol)