Zwei Menschen bei Motorradunfall in Reutlingen schwer verletzt

REUTLINGEN. Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am späten Sonntagabend auf dem Haldenäckerweg gekommen. Ein 16-Jähriger war gegen 23.35 Uhr mit seinem Kleinkraftrad Malaguti und einem gleichaltrigen Sozius auf dem schmalen Gemeindeverbindungsweg von Betzingen kommend, in Richtung Ohmenhausen unterwegs, als er in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum neben dem Weg prallte. Der Fahrer erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen, sein Sozius wurde schwer verletzt. Beide wurden nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Das Kleinkraftrad, an dem ein Sachschaden von rund 2.000 Euro entstanden war, wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Neben dem Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt war die Feuerwehr zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme mit zwei Fahrzeugen und acht Feuerwehrleuten im Einsatz. (pol)