Zwei versuchte Raubüberfalle in Reutlingen

REUTLINGEN. Zwei versuchte Raubdelikte haben sich am Dienstagabend in Reutlingen ereignet. Das teilt die Polizei mit. Gegen 19.40 Uhr soll ein 19-Jähriger beim Verlassen eines Lebensmittelladens in der Straße Am Heilbrunnen von drei bislang unbekannten Tätern angesprochen und zur Herausgabe seines Handys aufgefordert worden sein. Der 19-Jährige konnte sich zunächst losreißen und zu Fuß in den Birkenweg flüchten. Dort wurde er von dem Trio eingeholt und gewaltsam zu Boden gebracht. Weiterhin versuchten sie, ihm das Handy zu entreißen. Als ein zufällig vorbeikommender Zeuge anhielt und die Schläger ansprach, rannten sie ohne Beute davon. Die Polizei geht ersten Hinweisen zu möglichen Tatverdächtigen nach.

Ein zweiter versuchter Raub soll sich kurz nach 22 Uhr am Listplatz ereignet haben. Ein 62 Jahre alter Mann wurde von einem bislang unbekannten Täter aufgefordert, Geld auszuhändigen. Dieser Forderung kam der 62-Jährige nicht nach, worauf der Unbekannte versuchte, den Rucksack seinem Opfer zu entreißen.

Hilfe an der Bushaltestelle

Dem Angegriffenen gelang es in Richtung Bushaltestellen zu laufen, wo Zeugen auf die Tat aufmerksam wurden und ihm zu Hilfe eilten. Der Täter und ein mutmaßlicher Komplize ergriffen daraufhin ohne Beute in Richtung Unter den Linden die Flucht. Von den Unbekannten liegen bislang folgende Beschreibungen vor: Einer war mit einer weißen Jacke und hellblauen Jeans bekleidet. Sein Komplize soll dunkle Bekleidung getragen haben. Die Polizei Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)