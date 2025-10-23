Zwei Verletzte nach Unfall an B27-Zufahrt in K'furt

Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHENTELLINSFURT. Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen an der Anschlussstelle Kirchentellinsfurt neben der B27 verletzt worden. Das berichtet die Polizei. Eine 60-Jährige befuhr gegen 6.50 Uhr mit einem Citroen die L379 in Richtung Pfrondorf. Beim Linksabbiegen auf die Zufahrt zur B27 in Richtung Tübingen kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Skoda eines 50 Jahre alten Mannes. Der Zusammenstoß war so heftig, dass beide Wagen abgewiesen wurden und sich sowohl die Unfallverursacherin als auch der Skoda-Fahrer ersten Erkenntnissen nach leicht verletzten. Sie wurden mit Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf zirka 11.000 Euro. Zur Unterstützung war die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. Während der Unfallaufnahme musste die Ausfahrt der B27 zeitweise voll gesperrt werden. Gegen neun Uhr war die Anschlussstelle wieder frei befahrbar. (pol)