Zwei Verletzte bei Sturz vom Motorrad in Pfullingen

PFULLINGEN. Ein 40 Jahre alter Biker und seine gleichaltrige Sozia sind bei einem Sturz am Mittwochabend auf der B312 verletzt worden. Der Motorradfahrer war kurz vor 19 Uhr mit einer KTM auf der Bundesstraße von Reutlingen in Richtung Lichtenstein unterwegs. Kurz vor der Einmündung mit der Klosterstraße musste er derzeitigen Ermittlungen zufolge aufgrund eines wegen der umschaltenden Ampel bremsenden Autos ebenfalls abbremsen.

Dabei stürzten beide zu Boden. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitt der Fahrer leichte, seine Sozia schwere Verletzungen. Beide wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Am Motorrad, das abgeschleppt werden musste, entstand Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug war es nicht gekommen. Im Zuge der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße im Bereich der Unfallstelle für etwa 40 Minuten voll gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. (pol)