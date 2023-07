Zwei Motorradfahrer sterben auf Seeburger Steige

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN/SEEBURG. Bei einem schweren Verkehrsunfall am Samstagmittag auf der B465 zwischen Münsingen und Bad Urach sind ein Motorradlenker und dessen Sozia tödlich verletzt worden. Kurz vor zwölf Uhr fuhr der 28-jährige Kradlenker mit seiner Mitfahrerin auf der Seeburger Steige bergabwärts und geriet auf der serpentinenreichen Strecke in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte die BMW gegen einen ordnungsgemäß entgegenkommenden, bergaufwärts fahrenden, Renault Scenic, der mit zwei Personen besetzt war. Der 28-jährige Motorradfahrer sowie seine gleichaltrige Sozia verstarben noch an der Unfallstelle.

Der 42-jährige Pkw-Lenker wurde leicht verletzt, sein dreizehnjähriger Mitfahrer blieb unverletzt. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort. Die Feuerwehr musste in einer Böschung den Tank des Zweirades löschen. Der Rettungsdienst, der mit der Besatzung von einem Rettungshubschrauber und acht Fahrzeugen vor Ort war, brachte den Renaultfahrer in ein Krankenhaus. Sowohl am Motorrad, das nach der Kollision in Brand geriet, als auch am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen, in die auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auch ein Sachverständiger eingebunden ist. Die Seeburger Steige musste nach dem Unfall in beide Richtungen bis 17.45 Uhr gesperrt werden. Die Straßenmeisterei war ebenfalls im Einsatz.