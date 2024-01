Zwei Einbrüche in einer Nacht in Tübingen: Zeugen gesucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN-HIRSCHAU. Gleich in zwei Firmen im Stadtteil Hirschau ist ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. In der Zeit zwischen 17 Uhr und acht Uhr hebelte der Einbrecher das Fenster zum Büro einer Firma im Dischingerweg auf.

Dort durchsuchte er die Räume, wobei er weitere verschlossene Türen gewaltsam aufstemmte. Ersten Erkenntnissen nach dürfte der Kriminelle nichts Stehlenswertes gefunden haben. Der hinterlassene Sachschaden fiel allerdings mit einer geschätzten Höhe von etwa 3.000 Euro beträchtlich aus. Ungefähr im gleichen Zeitraum drang ein Unbekannter über ein Fenster gewaltsam in eine Firma in der Industriestraße ein. Auch dort wurden die Räumlichkeiten durchsucht und verschlossene Schränke und Schubladen aufgebrochen. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der angerichtete Sachschaden wird hier auf etwa 100 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Tübingen hat in beiden Fällen Spuren gesichert und prüft insbesondere, ob beide Einbrüche ein und demselben Täter zuzurechnen sind. (pol)