Zwei Autos stoßen in Ergenzingen zusammen: Zwei Verletzte

ROTTENBURG-ERGENZINGEN. Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Rottenburg-Ergenzingen sind zwei Personen verletzt worden. Das berichtet die Polizei. Gegen 16.30 Uhr befuhr eine 70 Jahre alte Frau mit einem Seat die Bismarckstraße in Richtung Gäustraße. An der Kreuzung mit der Albrecht-Dürer-Straße kollidierte sie mit dem von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Skoda einer 61-Jährigen.

Beim Zusammenstoß erlitten beide Frauen nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Sie wollten sich selbstständig in medizinische Behandlung begeben. Beide Autos, an denen der Gesamtschaden mit rund 9.000 Euro zu Buche schlagen dürfte, mussten abgeschleppt werden. (pol)