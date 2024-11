Zu schnell unterwegs: Bei Trochtelfingen in Gegenverkehr gerutscht

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Nicht den Witterungsverhältnissen angepasste Geschwindigkeit ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, den ein 50-Jähriger am Donnerstagabend auf der Straße Am Brunnen (L385) verursacht hat. Der Mann war gegen 18.40 Uhr mit seinem Fiat Punto bei starkem Schneefall auf der schneebedeckten und glatten Fahrbahn von Hörschwag in Richtung Hausen an der Lauchert unterwegs. Zu spät erkannte er, dass ein vorausfahrendes Fahrzeug am Ortsbeginn von Hausen seine Geschwindigkeit verringerte. Weil er zu schnell fuhr und nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, wich er, um ein Auffahren auf den Vorausfahrenden zu vermeiden, auf die Gegenfahrbahn aus.

Dort kam es zur seitlichen Kollision mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden VW Golf einer 70-Jährigen. Verletzt wurde niemand. Beide Autos, an denen jeweils ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstanden ist, waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. (pol)