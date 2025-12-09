Zu schnell und betrunken: 44-Jähriger kracht in Dettenhausen in parkendes Auto

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTENHAUSEN. Mit dem Schrecken davon gekommen ist eine Fußgängerin am Montagabend in der Gottlieb-Daimler-Straße, als ein VW-Fahrer gegen einen auf der Fahrbahn geparkten Mazda gefahren ist. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mazda auf den Gehweg geschoben, wobei sich die Fußgängerin den ersten Ermittlungen zufolge nur durch eine Ausweichbewegung ihrerseits vor körperlichem Schaden bewahren konnte. Der geparkte Mazda wurde wiederum gegen einen in einer Haltebucht stehenden Skoda Fabia geschoben.

Nach derzeitigen Feststellungen der Verkehrspolizei war der 44-jährige Golf-Fahrer gegen 20.25 Uhr aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss gegen den geparkten Mazda geprallt. Der Unfallverursacher wurde leichtverletzt in eine Klinik gebracht, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Ob er Inhaber einer gültigen Fahrerlaubnis ist, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Während sich die Schäden an den beiden nicht mehr fahrbereiten VW und Mazda auf 18.000 Euro belaufen, schlägt der Unfallschaden am Skoda Fabia mit etwa 2.000 Euro zu Buche.