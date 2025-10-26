Zu schnell gefahren: Pkw-Fahrer gerät in Gegenverkehr bei Sonnenbühl

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL. Drei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Samstagmittag auf der Landesstraße 230 ereignet hat. Gegen 12.40 Uhr kam es zwischen Reutlingen-Gönningen und Sonnenbühl-Genkingen zu einer Kollision zwischen einem VW Golf, der von einem 34-Jährigen gelenkt wurde und einem BMW. Der VW geriet mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Bereich einer scharfen Rechtskurve in den Gegenverkehr, wobei er mit dem BMW frontal kollidierte. In der Folge kam der VW von der Fahrbahn ab, touchierte hierbei noch einen angrenzenden Zaun sowie einen Baum und kam im Grünstreifen zum Stehen.

Sowohl der 35-jährige Fahrer des BMW als auch dessen 28-jährige Beifahrerin, sowie die 32-jährige Mitfahrerin im VW wurden durch die Kollision leicht verletzt und mussten durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme zeitweise komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr Sonnenbühl war mit vier Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften und der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen vor Ort tätig. (pol)