Zigarettenautomat in Unterhausen von Hauswand abgesprengt

UNTERHAUSEN. Einen gesprengten Zigarettenautomaten hat eine Anruferin am Donnerstagmorgen, gegen sieben Uhr, im Pappelweg aufgefunden. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte der Automat zwischen Mittwochabend, 17.30 Uhr, und Donnerstagmorgen von Unbekannten angegangen worden sein. Dabei war die Wucht der Explosion so groß, dass der Automat komplett von der Hauswand abgesprengt wurde und auf dem Gehweg zum Liegen kam. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/9918-0 um Hinweise. (pol)