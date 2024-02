Zigarette löst Feueralarm in Bad Uracher Seniorenzentrum aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Zu einem Brandalarm in einem Seniorenzentrum in der Mühlstraße sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Dienstagmorgen ausgerückt. Nach derzeitigem Kenntnisstand war kurz nach sechs Uhr durch eine Zigarette der Schlauch des Sauerstoffgeräts eines Bewohners in Brand geraten. Der Rettungsdienst brachte ihn mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes ins Krankenhaus. Der Schaden am Gebäude, das von der Feuerwehr gelüftet wurde, beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 200 Euro. Eine Gefahr für andere Bewohner bestand nicht. (pol)