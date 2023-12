Zeugenaufruf: Unbekannter beleidigt und verletzt 28-Jährige in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Die Polizei Tübingen sucht Zeugen zu einem Vorfall am Dienstagnachmittag in der Wilhelmstraße. Gegen 17.20 Uhr wurde an der Bushaltestelle Stuttgarter Straße eine verletzte 28-Jährige aufgefunden, worauf ein Zeuge den Notruf wählte.

Eigenen Angaben zufolge wurde die Frau von einem Unbekannten zunächst beleidigt und dann angegangen. Im Zuge der Gegenwehr der 28-Jährigen wurde diese offenbar vom Täter zu Boden geschlagen. Anschließend flüchtete der Angreifer. Die Verletzungen der Frau wurden anschließend im Krankenhaus ambulant versorgt. Die Polizei Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft dabei auch ein möglicherweise sexuelles Motiv. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07071/972-8660 entgegengenommen. Insbesondere die noch unbekannten Zeugen, die der verletzten Frau ebenfalls zu Hilfe gekommen waren und sich vor dem Eintreffen der Polizei entfernt hatten, werden gebeten, sich zu melden. (pol)