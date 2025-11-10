Zeugen gesucht: Unbekannter schlägt mehrmals Jugendlichen in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein 17-Jähriger ist am Sonntagnachmittag in der Fürststraße von einem Unbekannten mehrfach geschlagen worden. Der Jugendliche wurde gegen 17 Uhr von einem noch Unbekannten angesprochen und von diesem nach Zigaretten gefragt. Der 17-Jährige bot dem Fragenden daraufhin eine Zigarette an, worauf ihm dieser unvermittelt ins Gesicht schlug. Es folgten weitere Schläge, woraufhin der Jugendliche mit seinem Rad flüchten konnte. Erst später erfolgte dann die Anzeigenerstattung.

Der Schläger wird als 180-185 cm groß, mit normaler Statur, etwa 18 Jahre alt, mit kürzeren lockigen blonden Haaren und ohne Bart beschrieben. Er sprach mit tiefer Stimme, ohne Akzent. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Nike-Daunenjacke, eine dunkle Jeanshose sowie schwarze Nike-Turnschuhe. Das Polizeirevier Tübingen nimmt unter der Telefonnummer 07071/972-1400 Hinweise entgegen. (pol)