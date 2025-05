Zeugen gesucht: Rennradfahrerin kollidiert in Tübingen mit Rollerfahrer

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Der Polizeiposten Tübingen-Innenstadt sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall mit verletzten Personen am Mittwochmorgen, der nachträglich zur Anzeige gebracht wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand war eine 20-jährige Rennradfahrerin laut Polizei kurz vor 9 Uhr auf der Nürtinger Straße stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung zur Aeulestraße ließ sie zunächst den Gegenverkehr passieren und bog dann nach links ab. In der Folge kam es zur Kollision mit einem unbekannten Kleinkraftrad-Lenker, der die junge Frau zeitgleich überholen wollte.

Die 20-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich leicht. Sie begab sich später zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Nach einem Gespräch zwischen den Unfallbeteiligten, bei dem jedoch keine Personalien ausgetauscht wurden, setzten die Personen ihre Fahrten fort. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, insbesondere die ebenfalls noch unbekannten Personen, die zum Unfall hinzugekommen waren, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/56515-0 zu melden. (pol)