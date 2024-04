Zeugen gesucht: Fahrgäste stürzen in Linienbus in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zwei Frauen sind bei einem Bremsmanöver eines Linienbusses am Mittwochvormittag in der Alteburgstraße verletzt worden. Der 37 Jahre alte Busfahrer der Linie 5 war laut Polizei gegen 11.25 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Alteburgstraße von Gönningen herkommend in Richtung Reutlingen unterwegs. Im Bereich der Einmündung zur Hermann-Ehlers-Straße musste er mit seinem Bus eine Gefahrenbremsung einleiten, nachdem ein vorausfahrender, weißer Tesla offenbar grundlos und plötzlich stark bremste.

Zwei im Bus sitzende Frauen im Alter von 65 und 73 Jahren zogen sich dabei nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge war es nicht gekommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem gesuchten Pkw geben können, der von der Unfallstelle davongefahren war, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (pol)