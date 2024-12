Zeugen gesucht: Auffahrunfall in Reutlingen, weil Lastwagen bremst

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Polizeivier Reutlingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagvormittag an der Einmündung von der B28 kommend auf die Halskestraße ereignet hat. Ein 60-Jähriger befuhr laut Polizei gegen 11.45 Uhr mit einem Lkw die Abfahrt der Bundesstraße in Richtung Halskestraße. Um einen Zusammenstoß mit einem rötlichen Pkw zu vermeiden, der den Einmündungsbereich der Halskestraße in Richtung Scheibengipfeltunnel wohl bei Rot zeigender Ampel passierte, musste er stark bremsen.

Eine hinter dem Lkw fahrende 25-Jährige fuhr daraufhin mit ihrem VW Tiguan auf den Laster auf. Mit nach ersten Erkenntnissen leichten Verletzungen wurde sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihr Wagen, an dem die Airbags ausgelöst hatten, war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 8.500 Euro geschätzt. Der unbekannte Lenker des rötlichen Pkw war ohne anzuhalten in Richtung Scheibengipfeltunnel weitergefahren. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 07121/942-3333. (pol)