Wohnungsbrand in Reutlingen: Ein Schwerverletzter

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Mann ist bei einem Wohnungsbrand am Donnerstagmorgen in der Reutlinger Sebastian-Kneipp-Straße schwer verletzt worden. Kurz nach acht Uhr gingen die ersten Notrufe bei der Feuerwehr und der Polizei ein, in denen Rauch aus einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses gemeldet wurden. Beim Eintreffen der Rettungskräfte kurze Zeit später waren Flammen im Gebäude zu sehen.

Der Feuerwehr gelang es, sich rasch Zutritt zu der betreffenden Wohnung zu verschaffen und einen 74-jährigen Bewohner ins Freie zu retten. Der Senior musste nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Der Feuerwehr gelang es zudem, ein Ausbreiten der Flammen auf weitere Wohnungen zu verhindern. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (pol)