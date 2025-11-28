Wohl durch Feuerwerkskörper verursacht: Müll und Hecke in Kohlberg in Flammen

Bitte aktivieren Sie Javascript

KOHLBERG. Am Donnerstagabend sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in die Hohenstaufenstraße in Kohlberg gerufen worden. Kurz nach 21.15 Uhr hatte ein Zeuge inmitten von Mülltüten, Altkleidersäcken sowie Sperrmüll ein Feuer bemerkt und den Notruf gewählt, berichtet die Polizei. Durch die 18 Feuerwehrkräfte konnte der Brand, der sich zwischenzeitlich auf eine angrenzende Thujahecke ausgebreitet hatte, zügig abgelöscht werden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge könnte der Brand möglicherweise durch einen zuvor gezündeten Feuerwerkskörper ausgelöst worden sein. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. (pol)