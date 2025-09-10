Wildunfall: Auto überschlägt sich mehrfach bei Sonnebühl

Ein Rettungswagen mit der Aufschrift 112 fährt mit Blaulicht durch die Stadt. Symbolfoto: Nicolas Armer/dpa/Archiv

SONNENBÜHL. Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 18 Jahre alter Autofahrer am frühen Mittwochmorgen bei einem Überschlag mit seinem Pkw auf der L230 erlitten. Der junge Mann war gegen 3.45 Uhr mit einem Nissan Micra auf der Landesstraße in Richtung Engstingen unterwegs. Dabei kollidierte der Pkw mit einem die Fahrbahn kreuzenden Wildschwein.

Der Nissan kam daraufhin von der Straße ab und überschlug sich mehrfach. Der 18-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Das Tier verendete vor Ort.

Der Micra, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein dürfte, musste mit Hilfe eines Krans von einem Abschleppdienst geborgen werden. (pol)