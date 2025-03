Wand in Altenburg fällt und trifft Arbeiter am Kopf

Bitte aktivieren Sie Javascript

ALTENBURG. Ein Arbeitsunfall hat sich am Dienstagmorgen in einer Firma in der Steigäckerstraße in Altenburg ereignet. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen fiel dort gegen 8.15 Uhr aus noch ungeklärtem Grund bei Montagearbeiten eine Lamellenwand um und traf einen Arbeiter am Kopf. Der 51-Jährige erlitt hierdurch leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Polizeiposten Kirchentellinsfurt hat die Ermittlungen übernommen. (pol)