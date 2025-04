Waldstück in Gomaringen brannte: Polizei sucht nach Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. Der Polizeiposten Gomaringen sucht Zeugen zu einem Flächenbrand, zu dem es am Mittwochnachmittag im Waldgebiet am Heckberg gekommen ist. Die Einsatzkräfte rückten laut Polizei gegen 14.15 Uhr in den betroffenen Bereich aus, nachdem die Rettungsleitstelle über den Brand informiert worden war.

Wie sich vor Ort herausstellte, hatten neben dem Fußweg entlang der Friedensbuche mehrere hundert Quadratmeter Fläche Feuer gefangen. Durch die Flammen wurden auch zwei Bäume sowie mehrere Jungpflanzen in Mitleidenschaft gezogen, beziehungsweise zerstört. Zum Löschen des Waldstücks mussten von der Feuerwehr mehrere tausend Liter Wasser eingesetzt werden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Zeugen, die Angaben zur noch unbekannten Brandentstehung machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07072/91460-0 zu melden. (pol)