Vorfahrt missachtet: 31-Jähriger verursacht in Wannweil Unfall mit drei Autos

Bitte aktivieren Sie Javascript

WANNWEIL. Die Missachtung der Vorfahrt ist den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Wannweil. Gegen 15.20 Uhr war der 31 Jahre alte Lenker eines BMW auf der Robert-Bosch-Straße unterwegs und wollte den Südring (K 6908) geradeaus in Richtung eines Einkaufszentrums queren. Dabei kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Mini eines 30-Jährigen.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes drehte sich der Mini um die eigene Achse und touchierte noch einen im Einmündungsbereich des Einkaufszentrums wartenden Skoda, der von einer Frau im Alter von 52 Jahren gelenkt wurde. Der an den drei Autos entstandene Blechschaden dürfte sich auf circa 25.000 Euro summieren. Der Mini musste zudem von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. (pol)