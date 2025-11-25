Vor Frau befriedigt: Mutmaßlicher Exhibitionist in Tübingen gefasst

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen einen 73-Jährigen. Diesem wird vorgeworfen, sich am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr im Bereich der Tübinger Friedrich-Dannemann-Straße vor einer Frau selbst befriedigt zu haben, berichtet die Polizei. Als die Geschädigte die Polizei verständigte, flüchtete der zunächst Unbekannte. Der Mann konnte im Rahmen der Fahndung jedoch kurze Zeit später von einer Streifenwagenbesatzung in der Nähe angetroffen werden. Diese brachte ihn zur Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen zum Polizeirevier. Im Anschluss wurde er auf freien Fuß entlassen. Der 73-Jährige sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (pol)