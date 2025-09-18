Von der Sonne geblendet: Radler bei Tübingen prallt mit Zehnjähriger zusammen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zwei Radfahrer sind bei einem Unfall am Donnerstagmorgen auf dem Fahrradweg zwischen Tübingen und Unterjesingen leicht verletzt worden. Kurz vor 7.30 Uhr fuhr dabei ein 36-Jähriger mit seinem Rennrad auf dem Radweg neben der B 296. Auf Höhe des Rohräckerweges dürfte der Radler, offensichtlich durch die tiefstehende Sonne geblendet, ein von seinem Rad abgestiegenes, zehn Jahre altes Mädchen übersehen haben und kollidierte in der Folge mit diesem. Die Verletzten wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Im Anschluss wurde der Rennradfahrer in eine Klinik gebracht. (pol)