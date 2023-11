Vier Jugendliche verprügeln 19-Jährigen in Tübingen und beklauen ihn

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Wegen des Verdachts des Raubes ermittelt das Kriminalkommissariat Tübingen nach einem Vorfall, der sich am Sonntagnachmittag auf dem Spielplatz der Grundschule in der Sindelfinger Straße ereignet haben soll. Ein 19-Jähriger hatte sich seinen Angaben zufolge gegen 17.40 Uhr mit einem noch unbekannten Mädchen dort getroffen, als er aus einer Gruppe von vier Jugendlichen heraus angesprochen wurde. Diese sollen ihn dann unvermittelt mit Fäusten traktiert und ihm seine Geldbörse und sein Mobiltelefon geraubt haben. Anschließend soll das Quartett in die Rheinlandstraße geflüchtet sein. Der 19-Jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt und nachfolgend vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Angreifer sollen zwischen 160 und 180 Zentimeter groß gewesen sein und deutsch gesprochen haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Tübingen unter der Telefonnummer 07071/972-8660 entgegen. (pol)